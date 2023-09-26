Ярко, впечатляюще, на позитиве. В Иркутске прошла презентация новой модели премиального бренда EXEED

В Иркутске прошла презентация новой модели премиального бренда EXEED

Фото: Александр Сапаров

В начале сентября EXEED Центр Кузьмиха презентовал иркутянам новую модель премиального бренда EXEED – полноприводное кросс-купе RX. Яркое и впечатляющее – как сам автомобиль – мероприятие прошло в самом центре Иркутска на площадке нового ресторана «BUTIN гриль и ребра», соединив в себе хайтек и старину, огонь и LED. «Мы постарались сделать презентацию как некое событие, которое подарит людям позитивные эмоции, позволит начать осень в хорошем настроении», – сказал Газете Дело директор по маркетингу ГК «Кузьмиха» Александр Цветков. И судя по отзывам гостей, задумка организаторов реализовалась в полной мере.

В Иркутске прошла презентация новой модели премиального бренда EXEED

Фото: Александр Сапаров

Хорошее настроение от дилера

Поклонники автомобиля EXEED уже привыкли к тому, что официальный представитель бренда в Иркутске EXEED Центр Кузьмиха довольно регулярно устраивает красивые мероприятия, на которые приглашает деловой, культурный и медийный бомонд Иркутска, и которые потом ещё долго обсуждаются в обществе и соцсетях.

Как поясняют в компании, цель каждой такой презентации не просто представать новую модель EXEED, но и предоставить людям возможность пообщаться, получить удовольствие как от этого общения, так и качественного контента мероприятия.

В Иркутске прошла презентация новой модели премиального бренда EXEED

Фото: Александр Сапаров

– Как компания, мы не живём одним днём и наша цель не только продать автомобили. Мы считаем важным и нужным делать какие-то вещи, которые доставляют людям удовольствие, радостные эмоции. Приятно быть компанией-хэдлайнером, которая в какой-то степени формирует общую позитивную атмосферу в городе, и мероприятия которой запоминаются и ассоциируются с хорошими автомобилями, – признался Александр Цветков.

В Иркутске прошла презентация новой модели премиального бренда EXEED

Фото: Александр Сапаров

Огненное шоу

Сентябрьское знакомство с флагманской новинкой EXEED RX запомнилось гостям оригинальной концепцией «Огонь и LED». Огонь в буквальном смысле слова горел на открытой площадке ресторана «BUTIN гриль и ребра», где проходила вечеринка – горячие блюда шеф-повара трёх ресторанов Ассоциации «Байкальская Виза» готовили в режиме нон-стоп на огне, мангалах и смокерах.

В Иркутске прошла презентация новой модели премиального бренда EXEED

Фото: Александр Сапаров

На свежем воздухе были организованы несколько локаций «по интересам», где гости могли общаться, знакомиться, обсуждать происходящее, танцевать. Особую атмосферу мероприятию придавали топовые ведущие Денис Гук и Светлана Валеева, группа Pina Colada с любимыми всеми хитами, и шоу Lumos с эффектными барабанными номерами. Современное световое оформление и отличный звук дополняли картину.

– Настроение не испортил даже небольшой дождь. Температуру в полном смысле поднимали живой огонь и тепловые горелки, тепло обеспечивали пледы, которыми снабдили гостей организаторы. Поэтому было комфортно даже на открытых площадках, – рассказала нашему изданию одна из гостей вечера.

В Иркутске прошла презентация новой модели премиального бренда EXEED

Фото: Александр Сапаров

Товар лицом

Вторая часть концепции вечеринки, обозначенная аббревиатурой LED и подразумевающая новейшие технологические решения, в полной мере относилась к EXEED RX, который конечно же, не остался без внимания гостей. Кстати, этот автомобиль уже по достоинству оценили эксперты – за стремительные линии, заключающие в себе эмоциональность и изящество, новое кросс-купе EXEED RX удостоено золотой награды Международной премии в области дизайна (IDA).

Его называют впечатляющим, футуристичным и художественно законченным, а также ярким воплощением концепции «Искусство технологий». Буквально всё в EXEED RX заточено на комфорт, удобство и, конечно же, безопасность водителя и пассажиров. К примеру, сиденье водителя – с электрорегулировками в восьми направлениях и функцией памяти, а сиденье переднего пассажира – с пятью режимами массажа и удлинённой поддержкой для ног. Есть двухзонный климат контроль и премиальная система ионизации и ароматизации воздуха. А кроме этого, автомобиль оснащён более 20 ассистентами водителя ADAS, камерой кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», аудиосистемой SONY с 14 динамиками, в том числе, встроенными в подголовник водителя, и массой других технологических «прибамбасов».

В Иркутске прошла презентация новой модели премиального бренда EXEED

Фото: Александр Сапаров

– Мы хотели показать наш товар лицом: во-первых, потому что это необычный автомобиль, и, во-вторых, потому что мы в нём уверены, – сказал нашему изданию Александр Цветков. – И иркутянам тоже понравился яркий и технологичный EXEED RX, машина пользуется спросом. А оценить возможности нового кросс-купе можно в EXEED Центре Кузьмиха, записавшись на бесплатный тест-драйв по номеру телефона 8(3952) 438-000.