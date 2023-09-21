150 литров краски потратили иркутские художники для оформления подстанции на Синюшиной горе

Граффити «Энергия лета» нанесли на здание распределительного пункта на Синюшиной горе в Иркутске. С инициативой выступила компания Эн+.

Украсили и трансформаторную подстанцию у электрозаправочной станции в микрорайоне Союз. Компания проводит конкурс для художников совместно с региональным творческим проектом «Голос улиц», Эн+ обеспечивает авторов победивших эскизов всеми необходимыми материалами. Бюджет конкурса в этом году составил свыше 400 тысяч рублей. Общая площадь двух граффити составила 310 м2, всего было израсходовано 65 литров краски.

Проект Эн+ и «Голоса улиц» дает художникам возможность воплотить свои идеи. Так, команда Кристина Дониной использовала тему экологии и чистой энергии у электрозаправочной станции. – Живя в Иркутске рядом с Байкалом, каждый должен задумываться об экологии и сохранении нашей природы, поэтому тема нам близка. Работа над проектом шла в течение шести дней – и в жару, и в дождь, росписью занималась четыре художницы, – отметила Кристина.

Еще одну подстанцию на улице Советской предложили расписать сотрудники компании Востсибуголь. В качестве основного мотива был выбран сюжет добычи и перевозки угля, на стенах подстанции изображена специальная техника, например роторный и шагающий экскаваторы, автомобиль БелАЗ, а также горы и леса. Работа оказалась масштабной – общая площадь поверхностей свыше 390 квадратных метров, включая подпорные стенки вокруг, всего у художников проекта «Голос улиц» ушло почти 90 литров краски. Стоимость проекта – 500 тысяч рублей.

– Уже третий год подряд мы активно сотрудничаем с компанией Эн+. Поддержка молодых художников очень важна и ценна для профессионального сообщества. Каждый раз мы выбираем интересные локации, не исключением стал и этот год. Мы даем возможность иркутским художникам реализовывать свой творческий потенциал – создавать красивое искусство, которое будет радовать горожан и гостей города. Благодарим Эн+ за сотрудничество и очень надеемся, что мы сможем вместе сделать еще очень много проектов, направленных на поддержку уличного искусства в Иркутске, – Роман Малинович, куратор творческого проекта «Голос улиц».