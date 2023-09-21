Жителя Иркутской области убедили вложить 8 млн рублей в выдуманные инвестиции

Телефонные мошенники обманули очередного жителя Иркутской области. Мужчина думал, что вкладывает деньги в инвестиции, однако на самом деле перечислял их на счета аферистов, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Бандиты позвонили человеку, который работает слесарем, по мобильному и представились брокерами. Они убедили вложить в прибыльные акции сначала 200 тысяч рублей, а потом еще 8 миллионов: эти деньги были взяты в кредит. Сейчас преступников ищут.

В полиции уточнили, что представители финансовых организаций никогда не звонят первыми, потому если поступают подобные входящие, то они наверняка от аферистов.