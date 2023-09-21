Проект Cтратегии развития города до 2036 года публично обсудят в Иркутске

Публичное обсуждение проекта Cтратегии развития Иркутска состоится 5 октября. Документ стал результатом совместной работы мэрии, депутатов гордумы, экспертного сообщества, общественной палаты и команды разработчиков, рассказали в пресс-службе администрации.

Стратегия – это главный документ долгосрочного планирования. Он определяет ряд приоритетных направлений развития населенного пункта. Неотъемлемой его частью является план реализации, который содержит десятки мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей и задач.

В рамках реализации будет обращено внимание на создание условий для жизни семей с детьми, улучшение демографии. Планируется разработать выгодные жилищные программы, ликвидировать дефицит мест в детских садах и решить иные тематические вопросы.

Также в планах добиться роста средней заработной платы не менее чем на 75 %. Для этого предлагается поддерживать высокопроизводительный сектор экономики, в частности, сферы IT, науки, фармацевтики, транспортного машиностроения и другие.

Кроме того, власти собираются уменьшить число пробок в городе, привести в нормативное состояние дороги, ликвидировать дефицит кадров, построить новые школы, гостиницы, отреставрировать объекты культурного наследия и решить другие важные проблемы.

Проект Cтратегии не является окончательным – он будет дорабатываться после публичного обсуждения.