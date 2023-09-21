Власти поселка в Иркутском районе заказали трактор за 2,5 млн рублей и не стали за него платить

Административное дело заведено на главу поселкового муниципального образования в Иркутском районе, который задолжал подрядчику 2,5 млн рублей за трактор, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2023 году орган местного самоуправления заключил муниципальный контракт с одной из компаний на поставку трактора с навесным оборудованием. Подрядчик обязательства выполнил, при этом платить ему никто не стал – перед учреждением образовался долг.

В проблему пришлось вмешиваться прокуратуре, которая обязала главу рассчитаться с организацией. После этого долг перед компанией был полностью погашен.