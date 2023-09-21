Жителей Нижней Лисихи в Иркутске попросили с пониманием отнестись к вечерней стройке

Новый детский сад строят в микрорайоне Нижняя Лисиха в Иркутске. Работы по его возведению ведутся в том числе в вечерние часы, чтобы справиться с ними в срок, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото мэрии Иркутска

«До конца октября необходимо завершить возведение каркаса здания и подвести тепло, чтобы с наступлением морозов проводить отделочные работы. Срок строительной готовности – конец текущего года. Просим жителей ближайших домов с пониманием относиться к возможным сверхурочным работам в поздние вечерние часы», – отметил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации города Евгений Харитонов.

Новый детсад будет рассчитан на 150 человек, его сделают трехэтажным. К строительству объекта приступили в июне текущего года. В настоящее время здесь бетонируют второй этаж, в цоколе делают кирпичную кладку внутренних стен, монтируют инженерные системы.

Ведется подготовка к отделочным работам. На площадке задействованы 40 рабочих и две единицы техники.