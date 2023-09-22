Правительство РФ ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

Гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля начнут действовать в России с 1 октября, рассказали в пресс-службе правительства.

Пошлина составит 4-7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля.

Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления.

Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Предполагается, что она поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен.

Гибкие экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года.