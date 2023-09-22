40% иркутян ждут ответа работодателей не больше трех дней

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, сколько времени соискатели из Сибири, и в том числе Иркутской области, готовы ждать ответ от работодателей о приглашении их на собеседование, как относятся к работодателям, которые оставляют отклики без ответа.

40% соискателей из Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, заявляют, что у работодателя есть 3 дня, чтобы отреагировать на их отклик, отправленный на вакансию. Если работодатель не успел ответить за указанное время, эти соискатели потеряют интерес к вакансии. Еще 22% опрошенных готовы подождать чуть дольше – 4-5 дней, 16% – 6-7 дней, а 14% от недели до месяца.

Среди самых нетерпеливых соискателей – специалисты по продажам (54% из них ждут ответа работодателя в течение 3-х дней), специалисты из сферы транспорта и логистики (50%) и административный персонал (49%). Среди тех, кто готов ждать 1-2 недели, преобладают представители высшего и среднего менеджмента (43%), юристы (35%), финансисты и бухгалтеры (33%). Кроме того, по 7% топ-менеджеров и HR-специалистов готовы ждать реакции работодателя на свой отклик даже целый месяц.

Однако, когда респондентов спросили, за какое время работодатель должен ответить на их отклик, чтобы оставить хорошее впечатление о компании, доля ответов «в первые 3 дня» выросла сразу до 73%. Это означает, что даже те соискатели, которые готовы ждать ответа дольше, лучше будут относиться к тем компаниям, которые быстро реагируют на отклики.

В реальности же, большинство соискателей из Алтайского края сталкиваются с тем, что только 48% компаний отвечают на отклики оперативно (в первые три дня), остальные делают это дольше. 13% соискателей получали ответ в течение 4-5 дней, 8% ждали 6-7 дней, 5% – до 2 недель, 1% – до 4 недель, 2% – более месяца. При этом, 11% так и не дождались никакого ответа от компании.