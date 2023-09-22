Самые дорогие 1-комнатные квартиры продаются в Москве, Сочи и Петербурге

Эксперты компании ОНИКС-Недвижимости проанализировали предложение 1-комнатных квартир на вторичных рынках жилья в крупнейших городах России. В сентябре 2023 года самые высокие цены в Москве, Сочи и Петербурге.

В сентябре 2023 года самый высокий уровень цен на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке зафиксирован в Москве. В российской столице приобрести подобный объект можно в среднем за 11 млн рублей. При этом средняя стоимость за 1 кв. м. составляет 309,2 тыс. руб.

Вторым городом России по среднему уровню цен на 1-комнатные квартиры в сентябре 2023 года стал Сочи. Здесь средняя стоимость за подобный объект на вторичном рынке составляет 8 млн рублей при средней цене за 1 кв. м. 234,9 тыс. руб.

Замыкает ТОП-3 городов по наиболее высокому уровню цен на 1-комнатные квартиры Санкт-Петербург. Здесь средняя стоимость за подобный объект в сентябре составляет 7,19 млн рублей. Средняя же стоимость за 1 кв. м. на вторичном рынке составляет 197,6 тыс. руб.

Наиболее дешёвые однокомнатные квартиры среди всех крупнейших городов страны продаются в Челябинске. В этом городе купить 1-комнатную квартиру можно в среднем за 3,23 млн рублей.