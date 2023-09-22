Росбанк внедряет инновационную скоринговую модель для борьбы с финансовым мошенничеством в малом бизнесе

Росбанк внедрил инновационную скоринговую модель для борьбы с недобросовестными компаниями, злоупотребляющими финансовой системой для отмывания средств.

Как известно, недобросовестные компании, открывая расчетные счета в кредитных организациях, иногда используют их для отмывания денежных средств. Благодаря внедренным инновационным решениям и мерам комплаенс-служб Росбанка, средний срок "жизни" недобросовестных клиентов составляет всего несколько недель.

«На основе технологий машинного обучения нами была разработана и внедрена модель, которая заранее определяет, станет ли компания, открывающая расчетный счет, надежным партнером банка, или мы вынуждены будем в скором времени отказать ей в обслуживании как недобросовестному клиенту. Нам удалось построить модель, которая всего по нескольким характеристикам потенциального клиента с точностью более 60 Джини предсказывает будущую судьбу нашего сотрудничества», – Роман Вишневский, эксперт центра математического моделирования Росбанка.

«Экономический эффект от внедрения данной модели оценивается в несколько сотен миллионов рублей», – Ксения Коньшина, начальник отдела развития и поддержки комплаенс-процессов Росбанка. «Внедрение этой модели позволило Росбанку заранее отказывать ненадежным клиентам и сконцентрироваться на обслуживании качественных клиентов. В наших планах – поделиться пользой от моделей машинного обучения с нашими клиентами. Для этого мы разрабатываем консультационный сервис, с помощью которого мы будем предостерегать добросовестных клиентов от случайного проведения высокорисковых операций, которые могут нанести урон их деловой репутации», – подчеркнула она.

Росбанк продолжает развивать инновационные подходы в области банковских услуг и внедряет передовые технологии, чтобы обеспечивать максимальную безопасность и удобство для всех клиентов, особенно в секторе малого бизнеса.