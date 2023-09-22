Высокий спрос на кредиты наблюдался в августе

Компании в августе продолжили активно занимать – портфель кредитов вырос на 1,7% (+2,1% в июле), многие заемщики выбирали кредитные лимиты по старым ставкам до их повышения. Такие данные приводит Банк России в Телеграм-канале.

Ипотека увеличилась на рекордные 3,7%.

«Вероятно, люди стремились вложиться в недвижимость в том числе из-за ожидания роста ставок и ужесточения условий льготных госпрограмм», – комментируют эксперты.

Потребительское кредитование возросло на 2,4%

«Причина – сезонные расходы на отпуск и подготовку к школе», – объясняют в Телеграм-канале.

Помимо этого, эксперты ожидают, что с учетом роста ставок и ужесточения макропруденциальной политики в оставшиеся месяцы года рост кредитования в целом замедлится.

Первые предпосылки уже есть – рост средств населения на счетах в банках замедлился до +0,8 с +1,1% в июле, при этом произошел заметный переток средств с текущих счетов на срочные вклады в условиях роста ставок.

Корпоративные средства значительно выросли (+3,7%), в том числе у нефтегазовых компаний, что, вероятно, отражает рост цен на энергоносители.

Напомним, что в августе прибыль банков составила 353 млрд рублей, что на 8% больше результата июля. Доходы от переоценки иностранной валюты остаются значимым фактором прибыльности.