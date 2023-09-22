Дисконт на «квадрат» при покупке крупногабаритной квартиры в Москве составил 20%

Такие лоты менее популярны, на них приходится очень небольшое количество клиентов, поэтому они долго остаются в экспозиции. Об этом «Известиям» рассказали эксперты «НДВ Супермаркет недвижимости».

«Стоимость 1 кв. м в таких квартирах почти на 20% дешевле. Некоторые собственники предлагают дополнительный дисконт, чтобы ускорить процесс продажи», – сказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.

Как отметили эксперты, многокомнатными считаются квартиры с четырьмя и более жилыми помещениями. Это редкие лоты, которые востребованы у небольшой аудитории – многодетных, а также больших семей.

Покупка такого лота выгодней. При поиске крупногабаритной недвижимости эксперты советуют обратить внимание не только на трех-, но и четырех- и пятикомнатные квартиры.

Ранее руководитель центра ипотечного кредитования «Альфа-Банка» в Иркутске Ирина Маджара рассказала о том, что увеличение ключевой ставки до 13% и рост первоначального взноса до 20% по всем программам льготного кредитования внесут свои коррективы в развитие рынка недвижимости. – Уровень ключевой ставки отключает рост кредитования вторичного рынка. Будут падать не только спрос, но и предложение – мы продаем, чтобы что-то купить.

Новостройки окажутся в предпочтительном положении, спрос будет переключён именно на них. Здесь необходимо учесть, что размер первоначального взноса увеличен на 5% (с 15 до 20%), а это ни много ни мало – от 200 до 500 тысяч рублей к личным сбережениям клиента.