Реальные доходы россиян выросли – Путин

Увеличение в июле составило 10,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по рынку труда 21 сентября. Цитату передают «Известия».

На Госсовете обсуждалось положение работников в стране. Так, доходы россиян в реальном выражении по итогам июля выросли на 10,5%, подчеркнул Владимир Путин.

– Выступая на Петербургском экономическом форуме, уже говорил о нашей системной задаче, а именно: в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат, – сказал Владимир Путин.

Следом глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложить меры поддержки для регионов, где доходы граждан существенно отстают от средних показателей по России. Сама зампред правительства обратила внимание на нехватку кадров в новых регионах.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что реальная доступность жилья в России с начала 2020 года снизилась. Цены на первичном рынке жилья выросли вдвое, зарплаты увеличились на 35%, а потребительские товары подорожали на 27%.