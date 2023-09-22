Спрос россиян на залоговое имущество вырос на 23%

Сервис Сбера по продаже непрофильных и залоговых активов «Портал DA» выяснил, что с начала 2023 года объём сделок по залоговому имуществу превысил 8 млрд рублей. Это на 23% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщил начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов на форуме «Лидеры цифрового развития». В этом году мероприятие проходит в Сочи и посвящено технологиям для автоматизации бизнес-процессов и коммуникаций в сфере финансов, взыскания, телекоммуникаций и ритейла.

«Сбер учитывает запросы клиентов и постоянно совершенствует Портал DA, чтобы сделать его еще более удобным, быстрым и надёжным. Мы видим рост востребованности среди россиян на залоговое имущество – по сравнению с прошлым годом сумма таких сделок на Портале DA выросла более чем на 1,5 млрд рублей. Самым популярным сегментом является коммерческая недвижимость — доля сделок по ней достигает 40%. При этом средний чек по итогам 9 месяцев составил 17,1 млн рублей, что на 9% ниже, чем за первое полугодие. Интерес к залоговой недвижимости вполне объясним. Такие объекты стоят дешевле, что особенно актуально на фоне роста стоимости жилья. По нашим прогнозам, спрос на залоговые активы среди россиян будет и дальше расти», — Евгений Акимов, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка.

С 2019 года на Портале DA было реализовано имущество на сумму более 41 млрд рублей. Из них в 2022 году — на 10,5 млрд.

В III квартале 2023 года наибольшая доля залоговых сделок пришлась на Москву и Московскую область (29% от общего числа). На втором месте — Нижегородская область (22%), на третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область (16%).