Самые дисциплинированные заёмщики — люди старше 60-ти лет

Об этом рассказал директор дивизиона «Розничное урегулирование и взыскание» Сбербанка Денис Кузнецов на форуме «Лидеры цифрового развития», который проходит с 21 по 22 сентября в Сочи.

Сбер провёл исследование среди 1 тыс. клиентов крупных российских банков, которые допускают просрочку. Выяснилось, что чаще всего это делают люди в возрасте 18-29 лет. Таких заемщиков в этой возрастной категории в 3 раза больше, чем тех, кто продолжает платить кредиты (12% и 4% соответственно). Самые дисциплинированные заемщики — люди старше 60 лет.

Традиционно допускают просрочку те, у кого 4-5 кредитов — таких людей 11% от общего числа должников.

Также в ходе опроса Сбер задавал заемщикам вопрос о знании способов урегулирования задолженности. 70% клиентов банков знают о любых видах кредитных каникул: наиболее узнаваемыми оказались реструктуризация (49%), кредитные каникулы от банков (44%), корректировка даты списания кредита (36%), кредитные каникулы по ФЗ-106 (33%).

Наименее знакомыми услугами оказались мировое соглашение и комплексное урегулирование задолженности (по 13%), а также медиация (5%).