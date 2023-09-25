«Люди принимают решения на основе информации, которую им дали, полагая, что она верная и полная, но на практике любые данные могут быть искажены», – говорит Владимир Орлов, генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт». На VII Байкальском риск-форуме эксперт расскажет, как решить эту проблему с помощью риск-менеджмента. Что еще угрожает бизнесу и почему только «плана Б» недостаточно?

Владимир Орлов, генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», – спикер Байкальского риск-форума (БРИФ'23), который пройдёт в Иркутске со 2 по 6 октября. Уже двадцать лет Владимир управляет рисками проектов и страхования в области энергетики, горнодобывающей, химической индустрии, а также в крупном инфраструктурном, в том числе и морском строительстве.

Эксперт неоднократно выступал с полезными докладами на БРИФе. А в 2019 году был признан лучшим спикером по результатам голосования. В этот раз он представит участникам форума доклад о феномене принятия решений на основе искажения информации с точки зрения рисков, его влияния на бизнес и общество.

– Иногда люди принимают решение на основе той информации, которую им дали, полагая, что она верная и полная, но на практике любые данные могут быть искажены. Расскажу о том, как предприятия пытаются решить эту проблему с помощью управления рисками, института внутренних аудиторов и какие технологии помогают им в этом, – поделился Владимир.

Портал SIA.RU предлагает вспомнить самые яркие цитаты Владимира Орлова на БРИФе с 2019 года.

По словам Владимира Орлова, проблемы с непрерывностью бизнеса, которые для клиентов оборачиваются плохим сервисом и высокой ценой, способны привести к провалу даже перспективного коммерческого проекта. Так случилось, например, с Superjet 100.

– Поставки и снабжение – это краеугольный камень проекта, – уверен Владимир Орлов. – Опыт показывает, что даже очень успешные проекты, правильно спроектированные, оказываются коммерчески и эксплуатационно неудачными именно из-за того, что происходит срыв поставок и снабжения. <…> Если проанализировать неудачные проекты, то выяснится, что в них зачастую нет «Плана Б».

Проекты, которые реализуют, используя риск-ориентированный подход, тоже не проходят гладко. Но участие риск-менеджеров, по мнению Владимира Орлова, окупает себя многократно. Одним из показательных проектов, где был использован риск-ориентированный подход, стало строительство энергомоста в Крым и другие инфраструктурные проекты в Крыму.

– Важность риск-ориентированного подхода сложно переоценить – очень многие вещи были просчитаны заранее. У нас существовал не только «План Б», но и «План В», и «Г». Хотя и трудовые подвиги тоже были, конечно.

Владимир Орлов не согласен с тем, что риск пандемии никто не озвучивал: по его словам, все профессиональное сообщество выделяло этот риск начиная с 2007 года как один из наиболее высоких.

– Есть далеко не одна компания, которая оказалась готовой к риску локаутов и недоступности офисов, хотя они не готовились именно к COVID-19. Не все риски можно избежать, но ко многим можно подготовиться. Многие оказались не готовыми к пандемии из-за экономии на риск-менеджменте.

Есть более долгосрочные глобальные прогнозы изменения климата, а есть вполне конкретный прогноз Всемирной метеорологической организации, который показывает, что будет в ближайшую пятилетку. Бизнес может закладывать эти цифры и прогнозы в свои проекты.

– Хотя сценарии разные, но все они, к примеру, показывают, что Северное полушарие, где расположена Россия, больше подвержено изменению климата. Моря становятся более циклональными, штормовая активность растет. Cамолеты более турбулентно летают, Северный Ледовитый океан открывается ото льда, и из-за размытия береговой линии начинаются проблемы с логистикой. При этом открытая вода на Северном Ледовитом океане гонит тучи на Якутию, Дальний Восток. А это значит, что, например, Иркутскую область и Якутию будет топить еще сильнее, а леса будут гореть еще больше. Все это уже математически подтверждено.

По словам эксперта, некоторые собственники сейчас искусственно делят бизнес на «чистый» и «грязный».

– Но от этого углеродных выбросов меньше не становится, – поясняет он. – Многие «зеленые» проекты сомнительны с точки зрения суммарного углеродного следа, но они прибыльны. Я считаю, что зеленая энергетика – это вообще история про «Убей бобра – спаси дерево». Если мы посчитаем по электромобилям чистый углеродный след, возьмем все те сотни тысяч тонн меди и алюминия, которые нужны для создания инфраструктуры проводов, заправок, а еще посчитаем утилизацию тяжелых металлов в батарейках, в кремниевых солнечных панелях, реально ездить на евро-2 окажется более экологично, чем на электромобилях.

В масштабах всей планеты пришло время вводить карточную систему потребления, иначе прилетят не «черные», а «зеленые» лебеди, считает Владимир Орлов.

– «Зелёные» лебеди – это новые риски для экономики и общества, характеризующие негативные события, связанные с климатическими рисками, – поясняет эксперт. – Компания Swiss Re ожидает при самом оптимистичном сценарии (при достижении показателей Парижского соглашения – увеличении температуры не более двух градусов) изменение климата приведет к падению мирового ВВП к 2050 году на 4%. При другом сценарии, например, при увеличении средней температуры на 3,2 градуса, уже ожидается обвал мирового ВВП к 2050 году на 18%, китайского на 24%, США на 10%, Европы на 11%.

Если мы думаем о планете, о природе, то, пожалуй, единственное, что может её спасти, – это нормированное плановое потребление. Подчеркиваю, не ответственное потребление, а именно карточная система в масштабах мира. Поэтому либо мы все будем отказываться от благ цивилизации и как-то с этим жить, либо красиво, сытно, вкусно, но угробим планету.

VII Международный Байкальский риск-форум (БРИФ’23) состоится 2-6 октября в Иркутске. В этом году внимание организаторов и участников будет сфокусировано на двух ключевых темах устойчивого развития – промышленной экологии и социальном партнерстве. БРИФ’23 поддержан губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и региональным правительством, при котором действует оргкомитет форума. Для участия в мероприятии требуется регистрация.