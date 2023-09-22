Иркутские бизнесмены получили субсидии из городского бюджета: на что их потратят

Пятнадцать представителей малого и среднего бизнеса получили субсидии на общую сумму 5 млн рублей – деньги выделены их городского бюджета, рассказали в пресс-службе мэрии.

Средства дали производителям установок и двигателей, диагностического и терапевтического оборудования, строительных металлоконструкций и других изделий. Также их направили предприятиям, работающие в образовательной, ресторанной и гостиничной отраслях, перевозчикам пассажиров.

Материальная помощь позволит возместить затраты, связанные с приобретением нового оборудования, оплатить аренду и коммунальные платежи, а также проценты по кредитам.

Всего на получение субсидий претендовали 29 предпринимателей. Решение о выделении средств принимала комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации, депутаты гордумы, сотрудник налоговой инспекции и представители общественных организаций.