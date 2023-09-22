Впервые за 40 лет в Иркутске-2 отремонтируют детсад на Новаторов

Детский сад №10, расположенный в Иркутске-2 на улице Новаторов, капитально отремонтируют: эти работы будут проведены впервые с момента его строительства, с 1982 года, рассказали в пресс-службе мэрии.

Реконструкция уже началась – ее собираются завершить в июне 2024 года. Тут поменяют кровлю и систему отопления, выполняют устройство полов, отделку стен и потолков. В саду появятся новые окна и двери. Сейчас ведется демонтаж старых конструкций.

После открытия организацию будут посещать почти 550 детей. Сейчас, пока идет ремонт, часть ребят ходят во второй блок учреждения, остальные распределены по ближайшим садам.