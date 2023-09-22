Улететь из Иркутска в Екатеринбург можно за 5 тысяч рублей

Авиамаршрут Иркутск – Екатеринбург вошел в топ предложений со скидками авиакомпании S7. С начала октября слетать по нему туда – обратно можно за сумму от 10,1 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе компании.

Распродажа билетов уже началась – она закончится завтра в полночь по московскому времени. Пока же можно приобрести выгодные билеты на даты с 4 октября. Дешевые билеты от 5 тысяч рублей есть на различные даты до конца города. И даже на некоторые числа нового.

Напомним, также сейчас в числе аукционных значится направление Иркутск – Хабаровск. Билеты в одну сторону обойдутся в сумму от 3,3 тысячи рублей.