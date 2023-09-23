Иркутяне чаще идут за советом к коллегам, чем к начальнику – аналитики

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, что работающие жители Иркутска не боятся обращаться за советом к своему коллективу. При этом чаще они идут к коллегам, а не к начальнику. Результаты есть у SIA.RU.

«К коллегам обращаются 86% работающих, к непосредственному руководителю – 79%. Женщины запрашивают помощь чаще мужчин. Молодые специалисты – чаще опытных коллег», – рассказали исследователи.

Никогда не обращаются за консультациями к коллегам 9% иркутян, к непосредственному руководителю – 15%. Исследователи отмечают, что не всегда отсутствие обращений за помощью – следствие самостоятельности и высокой компетентности. Часть сотрудников не консультируются, опасаясь негативных последствий для карьеры. Другие и вовсе не считают коллег и руководство профессионалами, потому предпочитают решать проблемы самостоятельно.