Главврач показал, как будет выглядеть новое здание детской областной больницы в Иркутске

Главный врач Иркутской государственной областной детской клинической больницы Юрий Козлов в своих соцсетях показал, как будет выглядеть фасад нового здания, которое собираются строить в городе: эскизы утверждены.

Фото из соцсетей Юрия Козлова

По информации на официальном сайте организации, на данный момент уже выполнены все планировочные решения. Семиэтажное здание будет иметь форму Х-хромосомы человека. Фасад строения оформят горизонтальными белыми или бежевыми полосами, которые будут чередоваться со стеклом.

Для облицовки применят алюминиевые витражи с фасадным остеклением. Навесная конструкция будет вентилируемой. Известно, что в детской больнице будут одно- и двухместные палаты. Душевые и туалеты разместят в каждой из них либо в секции, состоящей из двух палат.

Фото из соцсетей Юрия Козлова

Кроме того, появятся удобная гардеробная для медперсонала, на каждом этаже душ для медиков, современный конференц-зал. Будет организована прямая трансляция из операционной для мастер-классов по всему миру.

Скоро начнется госэкспертиза проекта. К строительству больницы рассчитывают преступить в 2024 году.