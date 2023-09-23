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Главврач показал, как будет выглядеть новое здание детской областной больницы в Иркутске

Главный врач Иркутской государственной областной детской клинической больницы Юрий Козлов в своих соцсетях показал, как будет выглядеть фасад нового здания, которое собираются строить в городе: эскизы утверждены.

<p>Фото из соцсетей Юрия Козлова</p>

Фото из соцсетей Юрия Козлова

По информации на официальном сайте организации, на данный момент уже выполнены все планировочные решения. Семиэтажное здание будет иметь форму Х-хромосомы человека. Фасад строения оформят горизонтальными белыми или бежевыми полосами, которые будут чередоваться со стеклом.

Для облицовки применят алюминиевые витражи с фасадным остеклением. Навесная конструкция будет вентилируемой. Известно, что в детской больнице будут одно- и двухместные палаты. Душевые и туалеты разместят в каждой из них либо в секции, состоящей из двух палат.

<p>Фото из соцсетей Юрия Козлова</p>

Фото из соцсетей Юрия Козлова

Кроме того, появятся удобная гардеробная для медперсонала, на каждом этаже душ для медиков, современный конференц-зал. Будет организована прямая трансляция из операционной для мастер-классов по всему миру.

Скоро начнется госэкспертиза проекта. К строительству больницы рассчитывают преступить в 2024 году.


<p>Фото из соцсетей Юрия Козлова</p> <p>Фото из соцсетей Юрия Козлова</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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