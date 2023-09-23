Руководитель театрального коллектива из Приангарья отдала мошенникам 3 млн рублей

Мошенники обманули в Иркутской области 60-летнюю женщину, которая работает руководителем театрального коллектива: она отдала аферистам почти 3 млн рублей, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Накануне жительнице Приангарья позвонился неизвестный, представился брокером и предложил заработок на инвестициях. Он заявил, что получить доходы можно в короткие сроки, если участвовать в торгах.

Поверив собеседнику, женщина перевела крупную сумму на продиктованные счета. Позже поступления средств аферист пропал вместе с деньгами.