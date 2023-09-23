Лишь 5% мужчин в Иркутске хотят работать только с начальником-женщиной

Аналитики SuperJob провели исследование и узнали у работающих жителей Иркутска о предпочтениях относительно половой принадлежности руководителя. Результаты есть у SIA.RU.

Выяснилось, что большинству иркутян все равно, какого пола их начальник: такого мнения придерживаются 75% мужчин и 72% женщин. Видеть своим шефом исключительно представителя сильного пола предпочли бы 20% мужчин и 19% женщин. Работать с начальником-женщиной хотели бы 5% мужчин и 8% женщин.

В основном с руководителем-мужчиной работать проще людям старше 45 лет. Также видеть своим руководителем представителя сильного пола часто хотят иркутяне с доходом свыше 80 тыс. рублей. Трудиться с наставником-женщиной чаще хотят девушки до 24 лет.

Среди представителей традиционных мужских профессий желание работать с руководителем-женщиной обычно выражают курьеры, водители и менеджеры по продажам. С мужчиной – инженерно-технические работники и системные администраторы.

В профессиях, где чаще трудятся женщины, желают работать под руководством слабого пола чаще остальных операторы call-центров и дизайнеры, сильного – маркетологи, главные бухгалтеры и диспетчеры.