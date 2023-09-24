Коммерческое здание в ЖК «Бабр» в центре Иркутска продадут за 420 млн рублей

Пятиэтажное здание, являющееся частью жилищного комплекса «Бабр», выставили на продажу в Иркутске: объект собираются продать за 420 млн рублей, следует из данных «Авито».

Согласно данным в объявлении, строение находится на пересечении улиц Красного Восстания и 3-го Июля. Его общая площадь составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Здание имеет свободную планировку, кроме того – два отдельных входа. Внутри располагаются скоростной бесшумный лифт, санузлы на каждом этаже.

«Коммерческий объект подойдет под любые виды деятельности, такие как магазин, салон красоты, кальянная, ломбард, фотостудия, арендный бизнес и многие другие. Рядом с помещением находится, охраняемая парковка, что обеспечивает удобство для всех, кто приезжает на машине», – отмечает продавец.