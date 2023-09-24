Частный дом загорелся в Нижнеудинске из-за майнинга

Майнинг стал причиной пожара в одном из частных домов, расположенных на Фабричном переулке в городе Нижнеудинске Иркутской области: инцидент произошел сегодня, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области

О возгорании в здании, где никто не проживает, сообщили ведомству очевидцы. К месту выехали спасатели, которым удалось справиться с огнем буквально за несколько минут.

Дознаватели МЧС выяснили, что указанный дом в 2019 году попал в зону паводка и был признан непригодным для проживания. Его владелец получил жилищный сертификат.

При этом хозяин не перестал пользоваться объектом и обустроил в нем майнинговую ферму: установил несколько машинок в шумобоксы, с помощью которых занимался добычей криптовалюты.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области

В результате перегрузки сети произошло воспламенение проводки и как следствие – пожар. По факту инцидента проводится проверка.