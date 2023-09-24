Иркутяне рассказали, как любят проводить выходные

Аналитики SuperJob провели опрос среди работающих жителей Иркутска и выяснили, как они любят проводить выходные. Результаты есть у SIA.RU.

Самые популярные варианты – на природе, в кругу семьи, на свежем воздухе. Также в свободное от работы время горожане предпочитают заниматься спортом, спать и путешествовать.

Некоторые иркутяне еще не прочь почитать книгу, посетить культурные мероприятия, встретиться с друзьями, сделать домашние дела, а также посмотреть фильмы и сериалы.

В частности, мужчины больше всего в выходные любят быть с семьей, ездить на природу, заниматься спортом, спать и рыбачить. Женщины – ходить на прогулки, ездить за город, спать и посещать любопытные мероприятия.