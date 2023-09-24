Власти РФ выделили 45 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

Аграрии России смогут получить льготные кредиты – на эти цели правительство России выделило дополнительно 45 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

«На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 45 млрд рублей, что позволит просубсидировать более 40 тыс. займов», – сообщили власти.

Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года. Источником средств стал резервный фонд правительства.

Напомним, программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. По ставке до 5% сельхозпроизводители могут взять краткосрочный кредит на срок до 2 лет, инвестиционный кредит – до 15 лет.