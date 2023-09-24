Названа причина многочасовой задержки рейса Иркутск – Пхукет

Сегодня пассажиры не смогли улететь из Иркутска на остров Пхукет в Таиланде. Они должны были отправиться в теплую страну на самолете авиакомпании «Икар» еще в 05:15, однако полет не состоялся. О том, почему, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Причина – техническая неисправность. По предварительной информации, вылет отложен до 03:00 25 сентября.

В настоящее время прокуратура следит за ситуацией и соблюдением прав пассажиров. Известно, что люди должны были отправиться отдыхать на Boeing 777-200.