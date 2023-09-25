Третий за год День донора прошел в ИНК

В Иркутской нефтяной компании (ИНК) прошел День донора. Он стал третьим по счету и был приурочен ко Всероссийскому марафону донорства.

Донорами стали 62 сотрудника компании, которые суммарно сдали почти 30 литров крови и ее компонентов. При этом 12 человек выступили донорами впервые. Еще 28 участников акции одновременно сдали кровь на типирование и вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Накануне акции в компании состоялась онлайн-встреча «От донорства крови к донорству клеток костного мозга», где выступил главный врач областной станции переливания крови Максим Зарубин, а также инженер-технолог ИНК, донор костного мозга Даниил Поздеев.

Слушателям рассказали о том, что в пересадке костного мозга чаще всего нуждаются люди с онкогематологическими заболеваниями, тяжелыми заболеваниями крови или нарушениями иммунной системы. Ежегодно в России в трансплантации костного мозга нуждаются от 3000 до 5000 человек. Донор и пациент должны максимально совпадать по целому ряду генетических параметров — по этой причине важно, чтобы в отечественном регистре было как можно участников.

Сейчас в Федеральном регистре доноров костного мозга зарегистрировано 17 тысяч жителей Иркутской области. Донорами уже стали 35 из них, в том числе трое сотрудников ИНК.

Дни донора проходят в ИНК с 2017 года, как правило, раз в 6 месяцев. В этом году внеочередная акция приурочена ко Всероссийскому марафону донорства, организованному Федеральным медико-биологическим агентством России. Это масштабный проект, который проходит по всей стране с 1 сентября по 10 ноября 2023 года. Цель марафона — продвижение донорства костного мозга и привлечение доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтического стволовых клеток. ​​​​​​