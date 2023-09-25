Альфа-Банк два месяц подряд выдает более 100 млрд рублей кредитов

Объем выданных за август 2023 года розничных кредитов Альфа-Банка составил более 111 млрд рублей, что на 57% превышает аналогичный период прошлого года. Портфель розничных кредитов Альфа-Банка увеличился с начала года на 23% и превысил 1,8 трлн руб.

«Альфа-Банк уверенно сохраняет третье место по объему выдач и размеру розничного кредитного портфеля среди всех российских банков, а к концу 2023 года мы преодолеем рубеж в 2 трлн рублей кредитного портфеля.

Опережающая динамика роста обусловлена развитием прежде всего обеспеченного кредитования. Мы активно масштабируем все направления — сохраняем лидерство на рынке ипотеки, запустили кредит под залог недвижимости, который оказался очень востребованным у наших клиентов. Вышли на рынок автокредитования, где уже сейчас входим в топ-6, развиваем присутствие в регионах, делая фокус на сервисе и технологичности», — отметил Иван Пятков, директор розничного бизнеса Альфа-Банка.

Продажи ипотеки за 8 месяцев 2023 года превысили 200 млрд рублей, что на 80% превышает результат за аналогичный период прошлого года. В сегменте автокредитования Альфа-Банк вышел на рекордный объем выдач в 9 млрд рублей. Активно развивается направление кредитов под залог недвижимости: выдачи превысили 3,2 млрд рублей, в том числе, благодаря удобному оформлению всего по одному документу и сервису.