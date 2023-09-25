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АТБ повысил ставки по вкладам до 13%

Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил ставки по вкладам «АТБ. Вклад» и «Добро пожаловать». Кроме того, у банка появился новый срок для «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» – 62 дня с максимальной ставкой до 11,5 % годовых.

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Процентная ставка по вкладу «Добро пожаловать» на 182 дня теперь составит 13% в первые 90 дней, далее – 10% годовых. Предложение действует для клиентов, впервые открывающих вклад в АТБ, а также не имеющих вклада или накопительного счёта в банке с 1 января 2022 года.

Условия по продукту «АТБ. Вклад Онлайн» без пополнения и снятия также улучшились. При дистанционном оформлении депозита максимальная ставка может достигать 11,9% годовых. Рассчитать доходность вклада можно с помощью онлайн-калькулятора.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:LdtCK7coS

/ Сибирское Информационное Агентство /
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