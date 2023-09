Новости 53% молодежи планируют развиваться в IT VK Education и Профилум провели опрос о представлениях молодежи о карьере в IT и digital-сфере. Результаты показали, что более половины респондентов планируют развиваться в сфере технологий, а 60% думают, что для успешной карьеры в этих направлениях требуется уметь программировать. По данным исследования, 57% опрошенных из тех, кто хочет строить карьеру в IT и digital-сферах, назвали разработку продуктов, сервисов, приложений и сайтов наиболее интересным направлением для развития. В топ-5 IT-направлений, представляющих интерес у молодежи, также вошли программирование (52%), ИИ и машинное обучение (37%), анализ данных (32%) и тестирование (20%). На желание 8 из 10 респондентов развиваться в этих сферах повлиял личный интерес. 56% считают IT-отрасль перспективной и быстроразвивающейся, 44% упомянули, что видят в ней множество возможностей для раскрытия своего потенциала и достижения успеха. Для 31% молодежи важен высокий спрос на IT-специалистов на рынке труда, столько же отметили, что им нравятся люди, которые работают в этой сфере. По мнению трети (33%) опрошенной молодежи, для старта работы в IT необходимо высшее образование по специальности, тогда как четверть респондентов (25%) полагают, что можно начать с профильных курсов. В числе навыков, важных для карьеры в IT и digital-сфере, 60% всех респондентов назвали умение программировать. Мягкие навыки молодая аудитория считает не менее значимыми: 59% указали критическое, системное мышление, 51% — любознательность и готовность к непрерывному обучению, 47% — навыки работы в команде, а 46% — креативное мышление и высокий уровень мотивации. В начале карьерного пути многие респонденты проходят стажировки или задумываются о них. 35% участников опроса отметили, что уже имеют опыт прохождения стажировок. В числе их главных преимуществ они назвали получение релевантных навыков (77%), перспективы дальнейшего трудоустройства (63%) и возможность перенять опыт экспертов (62%). 9 из 10 человек уверены, что стажировки нужно проходить еще во время учебы: с первых курсов колледжа или вуза (32%), со старших курсов (31%) или со школы (19%). Оптимальная длительность стажировки, по мнению опрошенных, составляет 3-5 месяцев (32%) или 1-2 месяца (31%). Помимо стажировок, молодая аудитория уделяет внимание саморазвитию. Так, 54% смотрят тематические блоги, слушают подкасты или читают информацию в соцсетях, 46% проходят курсы или смотрят лекции онлайн, 44% общаются с людьми, которые уже работают и являются экспертами в своих областях. Большинство респондентов (73%) видит наибольшие перспективы карьерного роста в крупных и средних компаниях. Среди важных факторов выбора работодателя 59% упомянули гибкий график, 49% — возможность удаленной работы, 46% — социальный пакет, а 44% — поддержку обучения со стороны компании. В опросе приняли участие 1 130 респондентов: школьники средних и старших классов, выпускники школ и колледжей, студенты, выпускники вузов и начинающие специалисты. info4

