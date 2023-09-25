Альфа-Карта и детская карта Альфа-Банка признаны лучшими на рынке

В Альфа-Банке – лучшая дебетовая карта и самая выгодная детская карта по итогам исследования «Дебетовые карты 2023» компании Frank RG.

Аналитики Frank RG исследовали 25 банков, проанализированы тарифы и условия по 380 дебетовым картам.

Лучшей по всем параметрам признана Альфа-Карта: не только по выгодности, но и по условиям — карта всегда бесплатная, по удобству получения – ее можно выпустить за несколько секунд, удобству онлайн-сервисов и по позитивному отклику клиентов.

Кроме того, «Детская карта» банка — самая выгодная в России. Все новые маленькие клиенты получают по карте 10% кэшбэка на всё.