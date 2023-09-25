Названы самые конкурентные вакансии Иркутской области

Аналитики hh.ru выяснили, за какую работу сложилась самая высокая конкуренция среди соискателей в Иркутской области в сентябре. Оказалось, что за одно рабочее место могут бороться почти 90 кандидатов.

Текущий индекс конкуренции за работу в Иркутской области – 2,9 резюме на вакансию (август 2023), и эти значения говорят о дефиците кадров в регионе. При этом есть профессии, спрос на которые в десятки раз выше.

В сентябре максимально-высокий конкурс за работу был по специальности «Видеооператор, видеомонтажер» - на одну открытую вакансию приходилось более восьмидесяти кандидатов, которые рассматривали и претендовали на подобные предложения о работе (87 резюме на вакансию).

Любопытно, что в топе 20 популярных профессий, где конкуренция за работу наиболее высока, четверть приходится на позиции руководителей, среди них - руководитель отдела маркетинга и рекламы (36 резюме на вакансию), генеральный директор, исполнительный директор (34,1), руководитель филиала (28,1), руководитель отдела персонала (26,0) и руководитель группы разработки (24,8).

Кроме того, в топ профролей с высокой конкуренцией за рабочее место попали творческие профессии и ИТ-специальности: режиссер, сценарист (80,0 резюме на вакансию), артист, актер, аниматор (60,5), копирайтер, редактор, корректор (34,9), дизайнер, художник (28,9).

Также в первой двадцатке профицитных профессий, где спрос со стороны кандидатов выше потребностей работодателей - менеджер по работе с партнерами (57,9 резюме на вакансию), менеджер/консультант по стратегии (44,0), финансовый менеджер (38,5), агроном (26,0), переводчик (26,0), брокер (25,0), психолог (25,0), методист (23,8) и секретарь, помощник руководителя, ассистент (23,3).

При этом комфортным соотношением спроса и предложения на рынке труда считается баланс 4 - 7,9 резюме на вакансию. Более высокие значения этого индекса говорят о профиците кадров, а значит, о потенциальных проблемах с трудоустройством у кандидатов данных специальностей из-за высокой конкуренции за работу.

Профроли с самой высокой конкуренцией за работу в Иркутской области: