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Названы самые конкурентные вакансии Иркутской области

Аналитики hh.ru выяснили, за какую работу сложилась самая высокая конкуренция среди соискателей в Иркутской области в сентябре. Оказалось, что за одно рабочее место могут бороться почти 90 кандидатов.

Текущий индекс конкуренции за работу в Иркутской области – 2,9 резюме на вакансию (август 2023), и эти значения говорят о дефиците кадров в регионе. При этом есть профессии, спрос на которые в десятки раз выше.

В сентябре максимально-высокий конкурс за работу был по специальности «Видеооператор, видеомонтажер» - на одну открытую вакансию приходилось более восьмидесяти кандидатов, которые рассматривали и претендовали на подобные предложения о работе (87 резюме на вакансию). 

Любопытно, что в топе 20 популярных профессий, где конкуренция за работу наиболее высока, четверть приходится на позиции руководителей, среди них - руководитель отдела маркетинга и рекламы (36 резюме на вакансию), генеральный директор, исполнительный директор (34,1), руководитель филиала (28,1), руководитель отдела персонала (26,0) и руководитель группы разработки (24,8).

Кроме того, в топ профролей с высокой конкуренцией за рабочее место попали творческие профессии и ИТ-специальности: режиссер, сценарист (80,0 резюме на вакансию), артист, актер, аниматор (60,5), копирайтер, редактор, корректор (34,9), дизайнер, художник (28,9).

Также в первой двадцатке профицитных профессий, где спрос со стороны кандидатов выше потребностей работодателей - менеджер по работе с партнерами (57,9 резюме на вакансию), менеджер/консультант по стратегии (44,0), финансовый менеджер (38,5), агроном (26,0), переводчик (26,0), брокер (25,0), психолог (25,0), методист (23,8) и секретарь, помощник руководителя, ассистент (23,3).

При этом комфортным соотношением спроса и предложения на рынке труда считается баланс 4 - 7,9 резюме на вакансию. Более высокие значения этого индекса говорят о профиците кадров, а значит, о потенциальных проблемах с трудоустройством у кандидатов данных специальностей из-за высокой конкуренции за работу.

Профроли с самой высокой конкуренцией за работу в Иркутской области:

Специализация

hh.индекс

Видеооператор, видеомонтажер

87,0

Режиссер, сценарист

80,0

Артист, актер, аниматор

60,5

Менеджер по работе с партнерами

57,9

Менеджер/консультант по стратегии

44,0

Финансовый менеджер

38,5

Руководитель отдела маркетинга и рекламы

36,0

Копирайтер, редактор, корректор

34,9

Генеральный директор, исполнительный директор (CEO)

34,1

Дизайнер, художник

28,9

Руководитель филиала

28,1

Руководитель отдела персонала

26,0

Агроном

26,0

Переводчик

26,0

Брокер

25,0

Психолог

25,0

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Руководитель группы разработки

24,8

Директор по информационным технологиям (CIO)

24,7

Методист

23,8

Секретарь, помощник руководителя, ассистент

23,3

/ Сибирское Информационное Агентство /
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