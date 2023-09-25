Примсоцбанк запустил конкурс на лучшую раскраску для детских уголков в своих офисах.
Для участия в конкурсе необходимо выполнить несколько шагов:
• Подпиcаться на группу Вконтакте https://vk.com/pskbpublic
• В срок с 21 сентября по 5 октября 2023 присылать рисунки для раскрасок, которые нарисовал ребенок на почту konkurs.pskb@yandex.ru
• Банк отберет 30 работ, которые направит во все офисы банка
• Авторы этих раскрасок получат сладкий приз, а ещё смогут увидеть свои работы в каждом детском уголке Примсоцбанка
Итоги банк подведёт 10 октября.
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Примсоцбанк запустил конкурс на лучшую раскраску для детских уголков в своих офисах
Примсоцбанк запустил конкурс на лучшую раскраску для детских уголков в своих офисах.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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