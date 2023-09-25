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27 сентября в Иркутске пройдёт Лига предпринимателей «Бизнес в теме»

Иркутское отделение Сбербанка приглашает людей, ведущих свой бизнес, посетить Лигу предпринимателей «Бизнес в теме». Мероприятие пройдет 27 сентября 2023 года с 10:00 до 12:00 в здании Сбера по адресу: г. Иркутск, Нижняя Набережная, 10.

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— Лига предпринимателей «Бизнес в теме» — это пространство, где предприниматели, владельцы различного бизнеса смогли бы общаться, знакомиться, обмениваться идеями, получать знания и советы экспертов, приносить друг другу ощутимую пользу. Приходите, обещаем уникального спикера и интересную тему встречи, — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

В программе интерактивная лекция Светланы Иконниковой «10 способов задавать правильные вопросы и отвечать на неудобные. Практические техники».

Светлана Иконникова — Медиаэксперт, писатель, тренер по текстам и публичным выступлениям, преподаватель Высшей школы экономики, главный тренер и методолог онлайн-школы Нины Зверевой, медиаэкперт всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика», линейный тренер программы центра подготовки руководителей Цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС.

Вопросы можно задать по телефону 8 914 951-61-37. Регистрация на ярмарку по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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