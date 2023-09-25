Идеальный выходной для иркутянина – время с семьей, для иркутянки – прогулка

Сервис по поиску работы SuperJob узнал у иркутян, какие занятия они ассоциируют с отлично проведенным выходным днем. В открытом опросе участвовали представители экономически активного населения из города.

Самое любимое времяпрепровождение в выходные у иркутян – выезд на природу (24%). На втором месте – досуг в кругу семьи (21%). На третьем – спорт и прогулки (по 18%). 12% ассоциируют идеальный выходной с отдыхом, 10% – со сном. Для 8% лучший вариант – путешествие.

6% горожан предпочитают провести выходной за чтением книг, еще 6% любят посещать культурные мероприятия.

4% считают отличным выходным тот, когда удалось встретиться с друзьями. Столько же опрошенных уверены, что выходной удался, если переделаны все домашние дела. Каждый двадцатый назвал отличным времяпрепровождением просмотр кино и сериалов.

У мужчин на первом месте в идеальный выходной – провести время с семьей, у женщин – прогулка. На втором у тех и других – поездка за город, а у мужчин еще и спорт. Представители сильного пола также предпочитают отдых и рыбалку. Женщинам больше по душе хороший сон и культурная программа.