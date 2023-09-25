БрАЗ готовится запустить новую газоочистку. Это собственная разработка РУСАЛа, не имеющая аналогов в стране. Установка «сухого» типа (СГОУ) способна задерживать дo 99,8% примесей, расположена на восьмой серии корпусов электролиза БрАЗа и станет двенадцатой по счету современной газоочистной установкой на предприятии.

Основные работы уже завершены: смонтированы входные и выходные газоходы, фильтры, силос для глинозема, ведется обшивка металлокаркаса технологических помещений.

«В октябре начнется установка электрооборудования, мониторов, датчиков. Затем предстоит стадия пуско-наладки и калибровки, - прокомментировал директор по экологии БрАЗа Александр Гавриленко. – И уже в декабре мы планируем запустить СГОУ в эксплуатацию».

Проект СГОУ создан инженерами РУСАЛа в 2015 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Целью было придумать технологию очистки отработанных газов, способную конкурировать с лучшими зарубежными аналогами. Два года спустя компания уже начала внедрять на своих предприятиях СГОУ собственной разработки. В 2020 году проект «сухих» газоочисток РУСАЛа удостоен Национальной экологической премии имени В. И. Вернадского в номинации «Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и энергетике».

Принцип действия «сухого» метода очистки газов основан на способности глинозема, сырья для алюминия, абсорбировать фтористые вещества. После фильтрации обогащенный фтором глинозем возвращается в производство.

На БрАЗе «сухой» способ работает в паре с так называемым «мокрым хвостом», благодаря чему экологический эффект усиливается. «Мокрый» способ очистки применялся на БрАЗе с момента запуска предприятия в 1966 году. После запуска новой газоочистки старую реконструируют и включают в процесс в качестве завершающей ступени. Таким образом, «сухая» очистка удаляет фтористые вещества, «мокрая» при помощи пенного аппарата и содового раствора нейтрализуют соединения серы.

«СГОУ № 82 - двенадцатая по счету современная газоочистка, которая будет запущена на БрАЗе. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Мы продолжаем эту работу, хоть в нынешних условиях это и нелегко, - прокомментировал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. - В комплексе с автоматизацией процессов и поэтапным переводом электролиза на «ЭкоСодерберг» запуск новых СГОУ позволяет нам поэтапно снижать воздействие на окружающую среду. С 2019 года объем выбросов предприятия сократился на 8,4%. Это больше, чем было запланировано».

Параллельно на девятой серии корпусов электролиза БрАЗа строится еще одна газоочистка «сухого» типа, ее планируют запустить в следующем году. Кроме того, получены разрешения на строительство еще двух СГОУ.