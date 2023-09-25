Доля зарубежных бумаг в портфелях «квалов» занимает до 25%

«Финам» изучил инвестиционные предпочтения активных клиентов-квалинвесторов на рынке США. Исследование показало, что самым популярным инструментом в текущем году являются акции американских компаний – их в портфелях «квалов» 19%.

«Финам» проанализировал поведение активных клиентов – квалифицированных инвесторов за период с января по сентябрь 2023 года и определил их торговые предпочтения на фондовом рынке США. По данным исследования, среднемесячная доля акций в портфелях клиентов составила 19%, облигаций – 5%, а опционы занимают менее 1%.

В США российские инвесторы предпочитают совершать сделки с ценными бумагами Tesla, Alibaba, Apple, NVIDIA и Advanced Micro Devices. Помимо акций, популярностью на американских биржах среди клиентов «Финама» пользуются срочные контракты на натуральный газ, нефть Brent и благородные металлы.

При этом доля американских акций в портфелях российских инвесторов в значительной степени зависит от сезонного фактора. Если в сентябре и феврале она достигала максимума (26%), то в июне, напротив, были зафиксированы минимальные значения (15%). Аналогичные предпочтения прослеживаются и в отношении облигаций на рынке США.

Активы в портфелях квалифицированных инвесторов, работающих с американскими бумагами, поступательно увеличиваются – в 2023 году ежемесячный прирост в среднем составил 5,6%. При этом средний размер инвестиционного портфеля с ценными бумагами США по итогам августа достиг 6 млн руб.