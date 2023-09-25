Китай отвечает на санкции США в полупроводниковом секторе

Китайская полупроводниковая индустрия «родится заново», передают «Известия» слова гендиректора Huawei Эрика Сю.

Сообщения о том, что шанхайская Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) достигла технологии производства микросхем в 7 нм, появлялись на протяжении последних нескольких месяцев. Аналитическая компания TechInsights в августе рассказывала, что китайцы выпускают для майнинговых машин (ASIC) много чипов, схожих с продукцией тайваньской TSMC, – крупнейшего производителя полупроводников в мире.

Долгое время считалось, что SMIC способна только на мелкосерийное производство.

Но в начале сентября стало известно, что 7-нанометровые процессоры Kirin 9000s установлены в новый флагманский смартфон Huawei Mate 60 Pro. Телефон уже вышел на массовый рынок, и теперь сомнений насчет способности SMIC выпускать чипы в огромных партиях не осталось. Сама компания заявляет, что в 2023 году намерена выпустить 15 млн телефонов с чипами Kirin 9000s, а в 2024 году производство вырастет почти пятикратно – до 70 млн.

Новые достижения пока не позволяют корпорации быстро вернуть лидерство на рынке смартфонов в КНР (для сравнения: TSMC выпускает 200 млн процессоров в год только для Apple), но, учитывая темпы роста производства чипов, перспективы открываются вполне приличные.