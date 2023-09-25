Купить билеты на экскурсию по Байкалу и Ангаре теперь можно в Сбербанке

По адресу г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10 теперь можно приобрести билеты на регулярные рейсы и экскурсии по Байкалу и Ангаре. Об этом рассказали в ГОСБ Иркутское-Отделение.

«Я была очень удивлена, когда узнала, что до сих пор многие туристы приобретают билеты на теплоход в кассах ВСРП, к слову, таких в Иркутске всего две. Поэтому и появилась идея создания данного сервиса. Сейчас, благодаря нашей услуге, приобретение билетов на туристические маршруты стало более доступным и удобным», – говорит Юлия Новоселова, начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП.