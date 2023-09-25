Проект о штрафах за трудоустройство без военника не поддержали в Госдуме

Рекомендацию отклонить документ собирается дать профильный комитет ГД по госстроительству и законодательству. Об этом рассказали «Известия».

Законопроект, который вводит административные штрафы для работодателей за наем военнообязанных или подлежащих призыву граждан без документов воинского учета, не будет принят Госдумой в первом чтении. Такую рекомендацию палате в понедельник планирует дать профильный комитет ГД по государственному строительству и законодательству. Об этом «Известиям» рассказали в комитете.

Инициатива была внесена в конце мая законодательным собранием Калужской области. Региональные депутаты предлагают выделить в отдельный состав в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) заключение трудовых договоров с военнообязанными и призывниками, которые не предоставили документов воинского учета.

За это предлагается ввести штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее аналитики hh.ru назвали самые конкурентные вакансии Иркутской области. Оказалось, что за одно рабочее место могут бороться почти 90 кандидатов. Текущий индекс конкуренции за работу в Иркутской области – 2,9 резюме на вакансию (август 2023), и эти значения говорят о дефиците кадров в регионе. При этом есть профессии, спрос на которые в десятки раз выше.

В сентябре максимально-высокий конкурс за работу был по специальности «Видеооператор, видеомонтажер» – на одну открытую вакансию приходилось более восьмидесяти кандидатов, которые рассматривали и претендовали на подобные предложения о работе (87 резюме на вакансию).