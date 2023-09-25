Банк «Открытие» с начала года выдал ипотечных кредитов на 100 млрд рублей

В 2023 году банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) в 2,5 раза год к году нарастил выдачу ипотечных кредитов, их сумма достигла 100 млрд рублей. Портфель ипотечных кредитов вырос на 9,8% - до 400 млрд рублей. Две трети выданных кредитов пришлись на льготные жилищные программы для приобретения жилья на первичном рынке.

С начала года «Открытие» выдал 21 тысячу ипотечных кредитов на сумму 100 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом количество сделок выросло в два раза, а объемы выдач увеличились в 2,5 раза. Портфель ипотечных кредитов банка достиг 400 млрд рублей. На долю льготных ипотечных кредитов приходится 66% в объеме выдач и 58% в количестве продаж.

По данным банка «Открытие», чаще всего ипотечные сделки проводятся в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае и Свердловской области.

«Последние месяцы мы видим повышенный спрос на льготную ипотеку: в сравнении с 2022 годом рост составил полтора раза, с 2021 годом – два раза. Наиболее популярной программой является «Семейная ипотека», которая занимает 26% в структуре выдач банка», — отметил заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов.

Банк «Открытие» участвует во всех государственных программах льготной ипотеки — «Семейная ипотека», «Ипотека с господдержкой», «ИТ-ипотека», «Дальневосточная ипотека».