Иркутск занял 15 место в России по уровню зарплат

Эксперты РИА Новости оценили среднемесячный доход иркутян в 71 400 рублей.

Индекс заработной платы к потребительской корзине жителей столицы Приангарья составил 3,75 пунктов. Соседние крупные города – Красноярск, Новосибирск и Улан-Удэ заняли 26, 32 и 60 место с показателями в 69,4; 63,9; 54,4 тыс. рублей.

Первое место занимает Новый Уренгой. В этом крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа чистая зарплата превышает стоимость фиксированного набора в шесть раз. Вторую строчку заняла столица ЯНАО Салехард, где средняя зарплата позволяет приобрести 5,35 набора. Замыкает тройку лидеров Москва, где зарплата эквивалентна 4,8 набора.

В первую десятку также вошли Южно-Сахалинск, Сургут, Ханты-Мансийск, Анадырь, Красногорск, Санкт-Петербург и Магадан. Таким образом, в число лидеров в основном попали северные города и два крупнейших города России с пригородами.

В конце списка расположились Нальчик и Элиста. В Нальчике соотношение средней чистой зарплаты и стоимости фиксированных потребительских наборов товаров и услуг не превышает двух раз, а в Элисте ситуация лишь немногим лучше. Также относительно невысокая покупательная способность зарплат отмечается в Грозном, во Владикавказе, в Черкесске, Иваново, Майкопе и Тамбове.