«ИНК-Капитал» и Тюменский индустриальный университет подписали соглашение о сотрудничестве

АО «ИНК-Капитал» и Тюменский индустриальный университет (ТИУ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ подразумевает реализацию совместных образовательных проектов, в том числе организацию практико-ориентированного обучения. Речь идет как об углубленном изучении сотрудниками компании учебных дисциплин и профессиональных модулей на базе вуза, так и о подготовке студентов по специальностям, в которых заинтересованы предприятия ИНК.

Сегодня в ТИУ доступны все программы для молодых специалистов, реализуемые в ИНК: студенты вуза проходят производственную практику, на площадке университета планируется открытие корпоративных групп. Партнеры также изучают вопрос об организации на базе ТИУ обучения по тематике устойчивого развития.

Подписание соглашения состоялось в рамках Промышленно-энергетического форума, который проходил в Тюмени с 18 по 25 сентября и объединил на одной площадке более 60 крупных компаний. Состоялось 35 деловых мероприятий, дискуссионных и панельных сессий, круглых столов.

Так, ИНК провела День поставщика для потенциальных и действующих подрядчиков. На встрече эксперты компании рассказали про ключевые проекты и прогнозные объемы закупок. Представители компаний-поставщиков в свою очередь получили возможность вступить в прямой диалог с руководством ИНК, а также продемонстрировать свои технологические решения. Якорь

— Акцент был сделан на технологическую эффективность производства и применение новых технологий. Для нас ценно, что поставщики проявили заинтересованность ко всей линейке необходимой продукции и сотрудничеству с ИНК, — отметил управляющий директор по производству — главный инженер, член Правления ИНК Руслан Салихов.

Также на площадке форума состоялся День открытых дверей нефтегазовых компаний для студентов и молодых специалистов с участием ИНК. Эксперты HR поделились опытом построения карьеры в отрасли, инструментами повышения личной и профессиональной эффективности.

Директор департамента управления кадровым потенциалом Виктория Илюхина отметила, что сегодня наиболее востребованные компетенции — это умение учиться и переобучаться, предвидеть ситуацию и прогнозировать ее развитие. Она посоветовала молодежи не бояться горизонтального развития: переходить в смежные направления, и даже делать шаг назад, если это необходимо для получения нового опыта.

Со студентами ТИУ и профильного ссуза встретилась и генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых. Она рассказала аудитории о принципах устойчивого развития, а также о том, как ИНК следует им в своей повседневной деятельности. По ее словам, современное поколение при прочих равных выбирает работодателя, который отличается высоким уровнем корпоративной культуры и придерживается принципов ESG.

О кадровой политике ИНК, работе со студентами и молодыми специалистами Марина Седых рассказала на пленарной сессии «Кадровый суверенитет страны — новые перспективы для нового времени». Глава «ИНК-Капитал» отметила, что сейчас компания начинает подготовку будущих кадров буквально со школьной скамьи. В рамках комплексной программы подготовки специалистов в Усть-Куте действуют профильные ИНК-Классы для старшеклассников, в ряде вузов набирают корпоративные группы с возможностью прохождения оплачиваемой практики и последующего трудоустройства, а молодым специалистам компании адресованы программы адаптации и поддержка наставников.

В общей сложности в ходе форума стенд ИНК посетили более 12 тысяч человек. Представители компании презентовали проект Иркутского завода полимеров.