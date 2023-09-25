В пользу гомеопатии верит каждый пятый иркутянин

Гомеопатическим препаратам больше всего доверяет старшее поколение. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

20% иркутян верят в пользу гомеопатических препаратов. 47% горожан не доверяют альтернативной медицине. Каждый третий затруднился с ответом.

Женщины верят в пользу гомеопатических препаратов чаще мужчин (25 и 16% соответственно). Старшее поколение – чаще более молодых горожан (32% среди тех, кому больше 45 лет, против 14% среди граждан до 34 лет). Респонденты с высшим образованием в гомеопатию верят реже, чем те, кто закончил колледжи и техникумы (23 и 30% соответственно).