Спрос на элитную недвижимость в Москве растет 2 месяца подряд

Эксперты компании Skolkovo Realty – ведущей брокерской компании на рынке премиальной недвижимости Москвы – проанализировали спрос и предложение в сегменте элитной недвижимости. Спрос на высокобюджетную недвижимость растёт два месяца подряд, а предложение за год выросло на 30%.

По итогам августа 2023 года покупательский спрос на элитную недвижимость в Москве вырос на 11,67% относительно июля нынешнего года. На данный момент количество запросов в рамках помесячной динамики повышается два месяца подряд.

Несмотря на рост, в августе этого года спрос на элитную недвижимость в Москве оказался на 63,24% ниже, чем в августе 2022 года и на 61,28% ниже, чем в августе 2021 года.

По итогам восьми месяцев 2023 года – с января по август – спрос на покупку квартир на рынке элитной недвижимости столицы снизился на 58,46% относительно результата за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на это, в 2023 году положительная динамика в сегменте купли-продажи элитной недвижимости столицы была зафиксирована в шести из восьми прошедших месяцев.

В сентябре 2023 года на рынке недвижимости Москвы экспонируется 1261 объект с ценником выше 300 млн рублей. За год объем такого предложения увеличился на 29,2%. В абсолютных цифрах рост предложения составил 285 объектов. Так, в сентябре 2022 года объём предложения выше 300 млн рублей был на уровне 976 объектов.

Сейчас основной объем предложения квартир дороже 300 млн рублей приходится на вторичный рынок. В этом сегменте продаётся 1005 объектов. За год предложение выросло на 32,76% или на 248 объектов.

По данным экспертов Skolkovo Realty, на первичном рынке Москвы в сентябре 2023 года продаётся 256 объектов дороже 300 млн рублей. За год объём предложения вырос на 16,89% или на 37 лотов.