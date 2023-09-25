В работе россиян вдохновляет достижение целей, трудовой процесс и возможность помогать людям

Зарплата – главный мотивирующий фактор в труде. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что еще кроме денег вдохновляет россиян в работе. В открытом опросе приняли участие экономические активные граждане из всех округов страны.

Очевидно, что в работе больше всего вдохновляет зарплата, – ее назвали 29% россиян. Интересно, что еще, кроме денег, воодушевляет в труде. По 8% мотивирует достижение целей, сам трудовой процесс и возможность приносить пользу людям. 5% вдохновляются общением с людьми, 4% – атмосферой в коллективе.

Возможность творить и самореализовываться воодушевляет по 3% опрошенных, заниматься любимым делом – 2%. Интерес к работе, новые задачи и вызовы, развитие способностей, постоянное обучение и возможность применить свои знания и опыт мотивирует по 1% респондентов. Среди других источников вдохновения россияне называли благодарность клиентов, ответственность, оценки работы, порядок, свободу выбора, возможность оказывать влияние на процессы, стабильность, уважение к профессии в обществе и проч.

Каждый десятый признался, что в работе его ничего не вдохновляет (10%).

Мужчин в работе чаще вдохновляет зарплата, сам процесс труда и возможность творить, женщин – возможность приносить пользу, общаться с людьми и самореализовываться.

По сравнению с прошлым годом зарплата и возможность помогать людям стали мотивировать россиян чаще, достижение целей и атмосфера в коллективе – реже.