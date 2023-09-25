«Монетная неделя» пройдет с 25 октября по 8 октября в Иркутской области

С 25 сентября по 8 октября несколько банков региона примут участие в акции «Монетная неделя». В эти дни можно прийти в банк из списка на сайте мероприятия и обменять скопившуюся мелочь без комиссии на купюры или зачислить на счет.

Кстати, в некоторых банках монеты можно будет обменять на памятные и получить сувениры. Принести можно любые монеты Банка России, находящиеся в обращении в настоящее время, выпущенные начиная с 1997 года. Ограничений по количеству монет нет. Для обмена понадобится заполнить заявление в банке и не забудьте паспорт.

По статистике Банка России, не более половины выпущенных рублевых монет находится в обороте. Копеечных – еще меньше: всего 1-2%. Причина проста – мелкие монеты не используются в расчетах, а значит, не выполняют свои функции. Сейчас в обороте в стране находится почти 71,8 млрд монет. Если разделить их между всеми россиянами, каждому достанется примерно 500 штук. Это 1,5 килограмма, или около 850 рублей.

Ежегодно в России чеканят тонны монет, но основная их часть в оборот не возвращается, оседая в копилках. Основная цель акции «Монетная неделя» - вернуть мелочь в оборот, тем самым и сократить затраты на ее чеканку.