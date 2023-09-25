Рубль остался без поддержки ЦБ. Что дальше?

Неделя десятикратного предложения валют от ЦБ завершилась, и рубль в этот период никак не среагировал. За неделю 14–22 сентября, когда работала «программа» 10-кратных лимитов продажи китайского юаня, рубль смог укрепиться всего на процент. И это при достижении нефти годовых максимумов, а также замечаниях президента Владимира Путина о необходимости слаженной работы ЦБ и правительства в вопросе укрепления рубля, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

– На рынке очевидно присутствовал очень крупный спекулянт, и свои позиции на экспирации срочных квартальных контрактов он зафиксировал по максимуму. Без данного фактора рубль был бы уже дороже, а инвалюты — дешевле. Поэтому точно сказать о падении рубля на фоне ухода с рынка ЦБ со своими объемами нельзя.Технически в USD/RUB динамическое сопротивление по дневным локальным пикам опускается еще ниже. Точка на графике на сегодня — 96,8. Возможно, в понедельник ее и протестируют, но отбой от уровня наиболее вероятен. Среднесрочно остаемся за укрепление рубля. Первый ориентир на осень — 92,5, а далее и ниже 90, – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников в ходе заседания правительства заявил, что к концу 2023 года министерство ожидает укрепления курса рубля. Согласно прогнозу Минэкономики, доллар к концу года будет стоить 94 руб., в 2024–2026 годах новое равновесие будет формироваться в диапазоне 90–92 руб. за доллар, добавил господин Решетников, передает пресс-служба кабмина.